Cep telefonunu gece şarj edenlere kritik uyarı
Cep telefonunu gece şarj edenler dikkat! Her an çok pahalıya mal olabilecek bir hata yapabilirsiniz...
Akıllı cep telefonları günümüzde 30 bin lirayı bulan fiyatlara satılıyor. Cep telefonunda günlük olarak yapılan şarj işleminin hatalı yapılması binlerce iralık telefonlarda telafisi mümkün olmayan zararlara neden olabiliyor.
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Özellikle cep telefonunuzu gece şarja takıp sabah uyandığındığınızda şarjdan söküyorsanız bu işlem size pahalıya patlayabilir.
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Hemen hemen herkesin sahip olduğu bir alışkanlık olan gece telefonu şarja takıp sabah telefonu şarjdan çıkarmak cihazınızı kısa sürede çöp haline getirebilir.
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Uzmanlar uzun süreli şarj işleminin bataryaya büyük zarar verdiğine ve pil ömrünü azalttığına dikat çekti.
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