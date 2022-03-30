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Cep telefonunu gece şarj edenlere kritik uyarı

Cep telefonunu gece şarj edenler dikkat! Her an çok pahalıya mal olabilecek bir hata yapabilirsiniz...

Cep telefonunu gece şarj edenlere kritik uyarı - Resim: 1

Akıllı cep telefonları günümüzde 30 bin lirayı bulan fiyatlara satılıyor. Cep telefonunda günlük olarak yapılan şarj işleminin hatalı yapılması binlerce iralık telefonlarda telafisi mümkün olmayan zararlara neden olabiliyor.

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Cep telefonunu gece şarj edenlere kritik uyarı - Resim: 2

Özellikle cep telefonunuzu gece şarja takıp sabah uyandığındığınızda şarjdan söküyorsanız bu işlem size pahalıya patlayabilir.

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Cep telefonunu gece şarj edenlere kritik uyarı - Resim: 3

Hemen hemen herkesin sahip olduğu bir alışkanlık olan gece telefonu şarja takıp sabah telefonu şarjdan çıkarmak cihazınızı kısa sürede çöp haline getirebilir. 

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Cep telefonunu gece şarj edenlere kritik uyarı - Resim: 4

Uzmanlar uzun süreli şarj işleminin bataryaya büyük zarar verdiğine ve pil ömrünü azalttığına dikat çekti.

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