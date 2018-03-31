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  3. 31 Mart 2018 11:10

Çin Dünya'ya düşecek Tiangong-1 hakkında açıklama yaptı! Riskli bö

Çin Dünya'ya düşecek Tiangong-1 hakkında açıklama yaptı! Riskli bö

Tiangong-1, diğer adıyla "Gök Saray-1", kontrolden çıkmış bir şekilde Dünya'ya doğru ilerliyor. İstasyonun 2 Nisan'a kadar "Dünya'ya çakılması" bekleniyor. Tiangong-1, Çin'i bir "uzay süpergücüne" dönüşterecek bir bilimsel proje olarak görülüyordu.

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Çin Dünya'ya düşecek Tiangong-1 hakkında açıklama yaptı! Riskli bö

Fırlatılmasından bir yıl sonra 2012'de ülkenin ilk kadın astronotu Liu Yang'ın da ziyaret ettiği istasyon, hem insanlı hem de insansız uzay görevleri için kullanıldı. Çin yetkileri, 2016'da uzay istasyonunun kontrolünü kaybettiklerini doğruladı.

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Çin Dünya'ya düşecek Tiangong-1 hakkında açıklama yaptı! Riskli bö

Düşme riski yüksek olan şehirler arasında aynı enlemde bulunan İstanbul, Roma, New York ve Barcelona da bulunuyor.

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Çin Dünya'ya düşecek Tiangong-1 hakkında açıklama yaptı! Riskli bö

Geçtiğimiz haftalarda istasyon atmosferin çok daha yoğun katmanlarına ulaşan istasyonun yeryüzüne düşüş hızı da giderek artıyor.

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