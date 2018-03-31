Çin Dünya'ya düşecek Tiangong-1 hakkında açıklama yaptı! Riskli bö
Tiangong-1, diğer adıyla "Gök Saray-1", kontrolden çıkmış bir şekilde Dünya'ya doğru ilerliyor. İstasyonun 2 Nisan'a kadar "Dünya'ya çakılması" bekleniyor. Tiangong-1, Çin'i bir "uzay süpergücüne" dönüşterecek bir bilimsel proje olarak görülüyordu.
Fırlatılmasından bir yıl sonra 2012'de ülkenin ilk kadın astronotu Liu Yang'ın da ziyaret ettiği istasyon, hem insanlı hem de insansız uzay görevleri için kullanıldı. Çin yetkileri, 2016'da uzay istasyonunun kontrolünü kaybettiklerini doğruladı.
Düşme riski yüksek olan şehirler arasında aynı enlemde bulunan İstanbul, Roma, New York ve Barcelona da bulunuyor.