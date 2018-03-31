Çin Dünya'ya düşecek Tiangong-1 hakkında açıklama yaptı! Riskli bö

Fırlatılmasından bir yıl sonra 2012'de ülkenin ilk kadın astronotu Liu Yang'ın da ziyaret ettiği istasyon, hem insanlı hem de insansız uzay görevleri için kullanıldı. Çin yetkileri, 2016'da uzay istasyonunun kontrolünü kaybettiklerini doğruladı.

