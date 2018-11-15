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  3. 15 Kasım 2018 11:20

Çin yapay Güneş geliştiriyor

Çin yapay Güneş geliştiriyor

Yapay Ay’dan sonra Çin yapay Güneş geliştiriyor! Yayınlanan bir rapora göre Çin Yapay Güneş projesi üzerine yoğun mesai harcıyor.

Plazma Fizik Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen deneyde, daha önceden yapılan deneylerden elde edilen verilerin 2 katı çıktıklarını belirtti.

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Çin yapay Güneş geliştiriyor

Yapay Güneş olarak adlandırılan bu projenin temeli ise nükleer füzyon ile üretilen ısının aynı zamanda temiz enerji olarak kullanılması hedefleniyor.

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Çin yapay Güneş geliştiriyor

ÇİN UZAYA YAPAY AY GÖNDERECEK

Çin önümüzdeki yıllarda şehir ışıklarının yerini alması için uzaya bir yapay Ay fırlatmayı planlıyor.

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Çin yapay Güneş geliştiriyor

Yapay Ay'ın gökyüzündeki yerini almasının ardından 80 kilometrelik bir alanı rahatlıkla aydınlatacağı belirtiliyor.

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