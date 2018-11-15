Çin yapay Güneş geliştiriyor
Yapay Ay’dan sonra Çin yapay Güneş geliştiriyor! Yayınlanan bir rapora göre Çin Yapay Güneş projesi üzerine yoğun mesai harcıyor.
Plazma Fizik Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen deneyde, daha önceden yapılan deneylerden elde edilen verilerin 2 katı çıktıklarını belirtti.
Yapay Güneş olarak adlandırılan bu projenin temeli ise nükleer füzyon ile üretilen ısının aynı zamanda temiz enerji olarak kullanılması hedefleniyor.
ÇİN UZAYA YAPAY AY GÖNDERECEK
Çin önümüzdeki yıllarda şehir ışıklarının yerini alması için uzaya bir yapay Ay fırlatmayı planlıyor.