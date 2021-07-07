Çin'den teklif: Dünya'yı tehdit edecek asteroide roket
Çinli bilim insanları, olası bir senaryodan harekete çıkarak, Dünya'ya yaklaşacak büyük bir asteroidin yönünü değiştirmek için 23 adet roket fırlatmayı teklif etti.
FAYDALI BİR SONUÇ VEREBİLİR
Çinli bilim insanları, ülkenin en güçlü roketlerini olası bir meteor tehdidine karşı kullanmayı teklif etti.
Bunun, Dünya ile çarpışma rotasındakitehlikeli bir meteoru etkisiz hale getirebilecek bir teknik olabileceği belirtiliyor.
Bilim insanları, bir asteroidin yolunu değiştirmenin, meteoru nükleer patlayıcılarla patlatmaktan daha düşük bir risk oluşturduğunu düşünüyor.
İLK DENEME NASA'DAN
Bununla birlikte, bu yılın sonu ile 2022'nin başları arasındaki bir tarihte ABD, Dünya'ya yaklaşan iki asteroidi durdurmak için robotik bir uzay aracı gönderecek.
Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi’nin (NASA) uzay aracı, asteroidin yörüngesinin ne kadar değiştiğini görmek için iki kayalık gövdeden daha küçüğüne çarparak inecek. Bu, bir gök cisminin gidişatını değiştirmek için insanlığın ilk denemesi olacak.
DÜNYA'NIN YARIÇAPININ 1,4 KATI KADAR SAPTIRABİLİR
Çin de bu yöndeki araştırmalarına devam ediyor.
Çin'in Ulusal Uzay Bilimi Merkezi'nde olası senaryoya yönelik bir simülasyon yapıldı.
Çalışmada, aynı anda çarpan 23 tane Long March 5 roketinin, büyük bir asteroidi rotasından Dünya yarıçapının 1,4 katı kadar saptırabileceği görüldü.
Söz konusu hesaplamalar, Empire State Binası'nın (384 metre) yüksekliği kadar geniş olan ve Güneş’in yörüngesinde dönen Bennu adlı bir asteroide dayanıyor.