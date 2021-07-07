Çin'den teklif: Dünya'yı tehdit edecek asteroide roket

İLK DENEME NASA'DAN

Bununla birlikte, bu yılın sonu ile 2022'nin başları arasındaki bir tarihte ABD, Dünya'ya yaklaşan iki asteroidi durdurmak için robotik bir uzay aracı gönderecek.

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi’nin (NASA) uzay aracı, asteroidin yörüngesinin ne kadar değiştiğini görmek için iki kayalık gövdeden daha küçüğüne çarparak inecek. Bu, bir gök cisminin gidişatını değiştirmek için insanlığın ilk denemesi olacak.