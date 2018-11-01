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  3. 01 Kasım 2018 14:31

Çin yeni savaş makinesini açıkladı

Çin, kuantum radarının prototipinin üretildiğini açıkladı.

Çin yeni savaş makinesini açıkladı


Çin kuantum radarı ürettiğini açıkladı.

Günümüzde kullanılan radarlara kıyasla oldukça gelişmiş özellikleri bulunan cihaz henüz prototip aşamasında.

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Çin yeni savaş makinesini açıkladı

ABD basınında yer alan haberlerde bu cihazın ABD uçaklarına karşı kullanılabileceği yorumları yer aldı.

Aynı haberlerde cihazın F-35 ve F-22'lerin tespitinde kullanılabileceği belirtildi.

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Çin yeni savaş makinesini açıkladı

Kuantum radarının F-35'leri 100 kilometre öteden tespit edebileceği ve takip edebileceği bilgisine yer verildi.

Çin söz konusu projenin startını 2016 yılında vermişti.

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Çin yeni savaş makinesini açıkladı

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