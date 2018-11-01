Çin yeni savaş makinesini açıkladı

ÇİN'İN GİZLİ CEPHANELİĞİ

Çin, hem silah hem de uzay-havacılık teknolojilerinde dünyanın süper gücü olma amacını 21inci yüzyılda gerçeğe dönüştürmek istiyor. İşte Çin'in yüksek teknolojili silahları...

