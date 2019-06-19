Çinliler yine yaptı yapacağını ! İşte Xiaomi'nin yeni telefonu
Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin yeni telefonu Türkiye'de satışa sunulacak. Ön kamerası gizli olan telefon fiyatıyla da dikkat çekiyor. İşte tüm özellikleri...
Çinli telefon üreticisi, sürpriz telefonunu Türkiye'ye getirdi. İşte en dikkat çeken özelliği ve şaşırtan fiyatı...
6.39 inç'lik büyük bir ekranla kullanıcıların karşısına çıkan Xiaomi Mi 9'nin AMOLED ekranı Full HD+ çözünürlüğünde.
Cihazın ön yüzünde dikkat çeken bir nokta ise ekranda herhangi bir kamera yer almaması. Bu da ekranın tamamen kullanıcıya bırakıldığı anlamına geliyor.