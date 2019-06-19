  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 19 Haziran 2019 08:40

Çinliler yine yaptı yapacağını ! İşte Xiaomi'nin yeni telefonu

Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin yeni telefonu Türkiye'de satışa sunulacak. Ön kamerası gizli olan telefon fiyatıyla da dikkat çekiyor. İşte tüm özellikleri...

Çinliler yine yaptı yapacağını ! İşte Xiaomi'nin yeni telefonu

Çinli telefon üreticisi, sürpriz telefonunu Türkiye'ye getirdi. İşte en dikkat çeken özelliği ve şaşırtan fiyatı...

1/ 23
Çinliler yine yaptı yapacağını ! İşte Xiaomi'nin yeni telefonu

6.39 inç'lik büyük bir ekranla kullanıcıların karşısına çıkan Xiaomi Mi 9'nin AMOLED ekranı Full HD+ çözünürlüğünde.

2/ 23
Çinliler yine yaptı yapacağını ! İşte Xiaomi'nin yeni telefonu

Cihazın ön yüzünde dikkat çeken bir nokta ise ekranda herhangi bir kamera yer almaması. Bu da ekranın tamamen kullanıcıya bırakıldığı anlamına geliyor.

3/ 23
Çinliler yine yaptı yapacağını ! İşte Xiaomi'nin yeni telefonu

Yani çentikli ekranlara Xiaomi bu modelle veda ediyor. Peki ön kamera nerede?

4/ 23
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM