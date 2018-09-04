Çinlilerden dünyayı dehşete düşüren silah
Çinlilerin henüz geliştirmekte olduğu ve duyanları dehşete düşüren uçan 'canavar', sahip olduğu sıra dışı özelliklerle dehşete düşürüyor. Bakın bu savaş canavarı uçak havalandığı anda neler yapabilecek?
Sadece saniyeler içinde havalanabilen bu hipersonik savaş uçağı, 78 dakika içinde Çin'den Londra'ya ulaşabiliyor! Saatte 6 bin km hız yapabilen Çinlilerin bu yeni silahı sesten 5 kat hızlı! Korkunç...
Uçak, 'hipersonik ağır bombadırman uçağı' olarak anılıyor ve en büyük kozu hızlı olmasının yanı sıra ağır hasarlara yol açabilen bomba yüklü tasarımı.