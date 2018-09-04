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  3. 04 Eylül 2018 08:15

Çinlilerden dünyayı dehşete düşüren silah

Çinlilerden dünyayı dehşete düşüren silah

Çinlilerin henüz geliştirmekte olduğu ve duyanları dehşete düşüren uçan 'canavar', sahip olduğu sıra dışı özelliklerle dehşete düşürüyor. Bakın bu savaş canavarı uçak havalandığı anda neler yapabilecek?


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Çinlilerden dünyayı dehşete düşüren silah

Sadece saniyeler içinde havalanabilen bu hipersonik savaş uçağı, 78 dakika içinde Çin'den Londra'ya ulaşabiliyor! Saatte 6 bin km hız yapabilen Çinlilerin bu yeni silahı sesten 5 kat hızlı! Korkunç...


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Çinlilerden dünyayı dehşete düşüren silah

Uçak, 'hipersonik ağır bombadırman uçağı' olarak anılıyor ve en büyük kozu hızlı olmasının yanı sıra ağır hasarlara yol açabilen bomba yüklü tasarımı.


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Çinlilerden dünyayı dehşete düşüren silah

Aynı şekilde Çin'de bir noktadan kalkan bu hipersonik uçağın 2 saatte New York'a varabilmesi de mümkün!


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