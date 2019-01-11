Çinlilerin yeni oyuncağı ! Özellikleri ve fiyatıyla şaşırttı
Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin yeni telefon modeli özellikleri ve uygun fiyatıyla dikkat çekiyor.
Çinliler yaptı, dışarıdan sıradan bir telefona benziyor ama bakın en dikkat çeken özelliği meğer neymiş?
159.2 x 75.2 x 8.1 mm boyutlarına sahip Redmi Note 7, hem ön hem de arka tarafında cam panel ile birlikte geliyor. Her iki panel 0.8 mm kalınlığında Corning Gorilla Glass 5 camdan oluşuyor.
Cihazın kırılmasını engellemek amacıyla köşelere özel bir güçlendirme işlemi yapıldığı belirtildi. Bu sayede düşmeye karşı dayanıklılığın rakiplere kıyasla dört kat daha fazla olduğu söyleniyor.