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  3. 11 Ocak 2019 08:00

Çinlilerin yeni oyuncağı ! Özellikleri ve fiyatıyla şaşırttı

Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin yeni telefon modeli özellikleri ve uygun fiyatıyla dikkat çekiyor.

Çinlilerin yeni oyuncağı ! Özellikleri ve fiyatıyla şaşırttı

Çinliler yaptı, dışarıdan sıradan bir telefona benziyor ama bakın en dikkat çeken özelliği meğer neymiş?

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Çinlilerin yeni oyuncağı ! Özellikleri ve fiyatıyla şaşırttı

159.2 x 75.2 x 8.1 mm boyutlarına sahip Redmi Note 7, hem ön hem de arka tarafında cam panel ile birlikte geliyor. Her iki panel 0.8 mm kalınlığında Corning Gorilla Glass 5 camdan oluşuyor.

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Çinlilerin yeni oyuncağı ! Özellikleri ve fiyatıyla şaşırttı

Cihazın kırılmasını engellemek amacıyla köşelere özel bir güçlendirme işlemi yapıldığı belirtildi. Bu sayede düşmeye karşı dayanıklılığın rakiplere kıyasla dört kat daha fazla olduğu söyleniyor.

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Çinlilerin yeni oyuncağı ! Özellikleri ve fiyatıyla şaşırttı

Her ne kadar IP sertifikası hakkında bilgi verilmese de yeni model suya ve toza karşı dayanıklı olacak.

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