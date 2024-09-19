Çocuklar için sosyal medyaya izin verilmesi gereken yaş belli oldu

ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği'nde TikTok, Instagram ve Facebook gibi sosyal medya platformlarına yönelik yasal kısıtlama ve yasaklar gündemde. Birçok ülkenin yasama organları, platformların sahibi olan teknoloji devlerinden özellikle çocukların korunmasına yönelik elle tutulur adımlar atılmasını talep ediyor.