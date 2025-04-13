Çocuklara sosyal medya yasağında ailelere de kısıtlama geliyor
Kamuoyunda "çocuklara sosyal medya yasağı" olarak bilinen ve AK Parti iktidarının uzun süredir üzerinde çalıştığı sosyal medya düzenlemesinden çocuklarla birlikte ailelere de kısıtlama ve ağır ceza yaptırımları çıktı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler, İçişleri ve Adalet bakanlıklarınca çalışmaları süren sosyal medya düzenlemesinde sona yaklaşıldı. Düzenleme öncelikli olarak 13-16 yaş arası çocukların sosyal medya kullanımını ebeveyn iznine bağlayıp 13 yaş altına ise yasaklamayı öngörürken diğer detaylar da ortaya çıkmaya başladı.
Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre, sosyal medyada çocuk istismarına geçit verilmemesi için Türk Ceza Kanunu'nun 9'uncu bölümünde "Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar" başlığı altında yer alan suçların çocuklara karşı işlenmesi halinde ağırlaştırılmış cezalarla yaptırıma bağlanması sağlanacak.
Oyun platformlarında çocuklar ve gençlerin korunmasına yönelik de düzenlemeler yapılacak. Özellikle oyunlarda yaş sınırlamaları yapılması ve chatbox (mesajlaşma) gibi özelliklerin çocuklara kapatılması zorunlu olacak.
Ayrıca Instagram, TikTok ve Facebook gibi platformlarda, içerik yükleyicilerin yükleme sırasında yaş skalasını belirten bir ekranla karşılaşması sağlanacak.