Çocuklara sosyal medya yasağında ailelere de kısıtlama geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler, İçişleri ve Adalet bakanlıklarınca çalışmaları süren sosyal medya düzenlemesinde sona yaklaşıldı. Düzenleme öncelikli olarak 13-16 yaş arası çocukların sosyal medya kullanımını ebeveyn iznine bağlayıp 13 yaş altına ise yasaklamayı öngörürken diğer detaylar da ortaya çıkmaya başladı.