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  3. 12 Aralık 2018 12:15

Cüce gezegen Ceres organik madde açısından zengin olabilir

Cüce gezegen Ceres organik madde açısından zengin olabilir

ABD'de Güneybatı Araştırma Enstitüsü'nden (SwRI) bir ekibin yürüttüğü araştırmada, Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) keşif uydusu Dawn'dan edinilen verilerin, Ceres'in yüzeyinin, Dünya'da bulunan karbon zengini, basit gök taşlarında var olandan çok daha yoğun karbon içeriyor olabileceğine işaret ettiği belirtildi.

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Cüce gezegen Ceres organik madde açısından zengin olabilir

Ekibin lideri Simone Marchi, "Ceres bir kimya fabrikası gibi. İç güneş sistemi cisimleri arasında eşsiz bir mineralojiye sahip. Analizimiz, karbon zengini bileşimlerin, kil gibi kaya-su etkileşiminin bileşkeleriyle iç içe geçtiğini gösteriyor." ifadesini kullandı.

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Cüce gezegen Ceres organik madde açısından zengin olabilir

Marchi, bulgular doğrultusunda Ceres'in, Güneş Sistemi'nin iç kesiminde organik türlerin dağılımı ve kökeninin değerlendirilmesinde çok önemli rol üstlendiğini bildirdi.

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Cüce gezegen Ceres organik madde açısından zengin olabilir

Çalışmanın ayrıntıları "Nature Astronomy" dergisinde yayımlandı.

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