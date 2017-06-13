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  3. 13 Haziran 2017 13:05

Deprem için yeni mobil uygulamalar

Deprem için yeni mobil uygulamalar

Ülkemizin de çeşitli noktalarının birer deprem bölgesi kabul edildiği düşünülürse, bu uygulamaların önemi bir kez daha anlaşılabilir.

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Deprem için yeni mobil uygulamalar

Telefon hatlarının ve mobil şebekelerin bir deprem anında konuşma konusunda sıkıntı yaşattığın hepimiz tecrübe etmişizdir.

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Deprem için yeni mobil uygulamalar

Ancak mobil uygulamalarla depremlerden haberdar olabilir, telefon edemediğiniz anlarda iletişim kurabilir, aileniz ve sevdiklerinizin nerede olduğunu harita üzerinde görebilirsiniz. Hatta, depremleri önceden tahmin eden bir uygulamayla, hayatınızı dahi kurtarabilirsiniz.

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Deprem için yeni mobil uygulamalar

AFAD

Her türlü afet ve acil durum konusunda sosyal medyada bilgilendirici videolara yer veren AFAD, geliştirilen mobil uygulama üzerinden ülkemizde ve yakın çevrede gerçekleşen depremleri anında bildiriyor.

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