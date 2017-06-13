Deprem için yeni mobil uygulamalar

Ancak mobil uygulamalarla depremlerden haberdar olabilir, telefon edemediğiniz anlarda iletişim kurabilir, aileniz ve sevdiklerinizin nerede olduğunu harita üzerinde görebilirsiniz. Hatta, depremleri önceden tahmin eden bir uygulamayla, hayatınızı dahi kurtarabilirsiniz.

