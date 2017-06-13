Deprem için yeni mobil uygulamalar
Ülkemizin de çeşitli noktalarının birer deprem bölgesi kabul edildiği düşünülürse, bu uygulamaların önemi bir kez daha anlaşılabilir.
Telefon hatlarının ve mobil şebekelerin bir deprem anında konuşma konusunda sıkıntı yaşattığın hepimiz tecrübe etmişizdir.
Ancak mobil uygulamalarla depremlerden haberdar olabilir, telefon edemediğiniz anlarda iletişim kurabilir, aileniz ve sevdiklerinizin nerede olduğunu harita üzerinde görebilirsiniz. Hatta, depremleri önceden tahmin eden bir uygulamayla, hayatınızı dahi kurtarabilirsiniz.