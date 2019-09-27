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  3. 27 Eylül 2019 10:09

Depremde hayat kurtaracak uygulama ! Herkes onu indiriyor

İnternetsiz çalışan mesajlaşma uygulaması afet zamanlarında hayat kurtarabilir. İşte o uygulamalardan biri son 24 saatte binlerce kullanıcı tarafından indirildi.

Depremde hayat kurtaracak uygulama ! Herkes onu indiriyor

AFAD verilerine göre, 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından Marmara Denizi'nde 144 artçı sarsıntı meydana geldi.

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Depremde hayat kurtaracak uygulama ! Herkes onu indiriyor

İstanbul’da hissedilen depremin ardından telefon hatlarının kesilmesi ve sorunun uzun süre devam etmesi, olası büyük bir depremde haberleşme sorununun ortaya çıkacağını bir kez gözler önüne serdi.

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Depremde hayat kurtaracak uygulama ! Herkes onu indiriyor

Bu gibi durumlarda internet olmadan çalışan haberleşme uygulamaları kullanıcıların imdadına yetişiyor.

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Depremde hayat kurtaracak uygulama ! Herkes onu indiriyor

Bu uygulamalardan bir tanesi de Bridgefy. Bridgefy, internetsiz haberleşme sağlıyor. Uygulamanın çalışma prensibi ise şöyle...

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