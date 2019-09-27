Depremde hayat kurtaracak uygulama ! Herkes onu indiriyor
İnternetsiz çalışan mesajlaşma uygulaması afet zamanlarında hayat kurtarabilir. İşte o uygulamalardan biri son 24 saatte binlerce kullanıcı tarafından indirildi.
AFAD verilerine göre, 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından Marmara Denizi'nde 144 artçı sarsıntı meydana geldi.
İstanbul’da hissedilen depremin ardından telefon hatlarının kesilmesi ve sorunun uzun süre devam etmesi, olası büyük bir depremde haberleşme sorununun ortaya çıkacağını bir kez gözler önüne serdi.
Bu gibi durumlarda internet olmadan çalışan haberleşme uygulamaları kullanıcıların imdadına yetişiyor.