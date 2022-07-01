Dikkat Facebook uyardı: Bu 3 ayarı mutlaka değiştirin!
Sosyal medya platformu devi Facebook, tüm kullanıcılarına, hesap korunması ve güvenliği ile ilgili bir uyarı gönderdi.
Sosyal medya platformu devi Facebook, tüm kullanıcılarına, hesap korunması ve güvenliği ile ilgili bir uyarı gönderdi.
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Son olarak bünyesine WhatsApp'ı alarak daha da büyüyen sosyal medya platformu Facebook, kullanıcılarını hesaplarını koruma ve güvenliğini sağlama konusu ile ilgili uyardı.
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Son dönemlerde hesap güvenliği konusunda kullanıcılarla sık sık başı derde giren Facebook, artık böyle sorunlar yaşamamak için kullanıcıların değiştirmesi gereken ayarları açıkladı.
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Özellikle, yapabileceğiniz üç değişiklikle uygulamadaki güvenliğinizi sağlayıp gizliliğinizi koruyabilirsiniz. Peki Facebook'ta güvenliği sağlamak için ne gibi ayarlar yapmak gerekiyor?
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