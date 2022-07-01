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Dikkat Facebook uyardı: Bu 3 ayarı mutlaka değiştirin!

Sosyal medya platformu devi Facebook, tüm kullanıcılarına, hesap korunması ve güvenliği ile ilgili bir uyarı gönderdi.

Dikkat Facebook uyardı: Bu 3 ayarı mutlaka değiştirin! - Resim: 1

Sosyal medya platformu devi Facebook, tüm kullanıcılarına, hesap korunması ve güvenliği ile ilgili bir uyarı gönderdi.

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Dikkat Facebook uyardı: Bu 3 ayarı mutlaka değiştirin! - Resim: 2

Son olarak bünyesine WhatsApp'ı alarak daha da büyüyen sosyal medya platformu Facebook, kullanıcılarını hesaplarını koruma ve güvenliğini sağlama konusu ile ilgili uyardı.

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Dikkat Facebook uyardı: Bu 3 ayarı mutlaka değiştirin! - Resim: 3

Son dönemlerde hesap güvenliği konusunda kullanıcılarla sık sık başı derde giren Facebook, artık böyle sorunlar yaşamamak için kullanıcıların değiştirmesi gereken ayarları açıkladı.

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Dikkat Facebook uyardı: Bu 3 ayarı mutlaka değiştirin! - Resim: 4

Özellikle, yapabileceğiniz üç değişiklikle uygulamadaki güvenliğinizi sağlayıp gizliliğinizi koruyabilirsiniz. Peki Facebook'ta güvenliği sağlamak için ne gibi ayarlar yapmak gerekiyor?

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