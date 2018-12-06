SON DAKİKA
ERDOĞAN 14 BELEDİYE BAŞKAN ADAYINI DAHA AÇIKLADI
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 06 Aralık 2018 11:03

Dikkat ! Whatsapp artık bu cihazlarda çalışmayacak

Anlık mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp uygulamanın sorunsuz çalışabileceği işletim sistemleri açıkladı.

Dikkat ! Whatsapp artık bu cihazlarda çalışmayacak

Anlık mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, önümüzdeki aylarda bazı telefonlardan desteğini çekecek. Bu gelişme sonucunda artık kimi akıllı cihazda WhatsApp güncellenmeyecek. Şirketten yapılan duyuruda uygulamanın sorunsuz çalışabileceği işletim sistemleri açıklandı.

1/ 6
Dikkat ! Whatsapp artık bu cihazlarda çalışmayacak

Facebook bünyesinde yer alan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, bir yandan platforma yeni özellikler eklerken, diğer yandan ise bazı cihazlarla bağını koparmaya hazırlanıyor.

2/ 6
Dikkat ! Whatsapp artık bu cihazlarda çalışmayacak

Dünyanın en yaygın mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp'ın bu düzenlemesinden pek çok kullanıcının etkilenmesi beklenirken, kullanıcılar şimdi WhatsApp'ın hangi cihazlardan desteğini çekeceğini merak ediyor.

3/ 6
Dikkat ! Whatsapp artık bu cihazlarda çalışmayacak

Şirketten yayınlanan duyuru ile uygulamanın sorunsuz çalışması için gereken işletim sistemi paylaşıldı. Buna göre kullanıcıların en azından belirtilen işletim sistemlerinden birine sahip cihazları kullanmaları gerekiyor.

4/ 6
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM