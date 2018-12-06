Dikkat ! Whatsapp artık bu cihazlarda çalışmayacak
Anlık mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp uygulamanın sorunsuz çalışabileceği işletim sistemleri açıkladı.
Anlık mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, önümüzdeki aylarda bazı telefonlardan desteğini çekecek. Bu gelişme sonucunda artık kimi akıllı cihazda WhatsApp güncellenmeyecek. Şirketten yapılan duyuruda uygulamanın sorunsuz çalışabileceği işletim sistemleri açıklandı.
Facebook bünyesinde yer alan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, bir yandan platforma yeni özellikler eklerken, diğer yandan ise bazı cihazlarla bağını koparmaya hazırlanıyor.
Dünyanın en yaygın mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp'ın bu düzenlemesinden pek çok kullanıcının etkilenmesi beklenirken, kullanıcılar şimdi WhatsApp'ın hangi cihazlardan desteğini çekeceğini merak ediyor.