Dolandırıcılardan Netflix tuzağı: Bilgisayarları ele geçiriyorlar !
Bilgisayar korsanları bu sefer Netflix üzerinden şirketleri hedef aldı. Hackerlar, Netlix logolu USB'ler ile şirket bilgisayarlarını ele geçirmeye çalışıyor.
Kullanıcılarına online dizi ve film hizmeti sunan Netflix, dolandırıcıların yeni yöntemine alet edildi.
Netflix logolu zarfları yöneticiler adına şirketlere gönderen korsanlar, zarf içerisine koydukları USB'ler ile şirket bilgisayarlarını ele geçirmeye çalışıyor.
Söz konusu yöntemin deşifre olmasının ardından çok sayıda şirket, çalışanlarına söz konusu zarflar noktasında uyarı mailleri atıyor.