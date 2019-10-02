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  3. 02 Ekim 2019 11:38

Dolandırıcılardan Netflix tuzağı: Bilgisayarları ele geçiriyorlar !

Bilgisayar korsanları bu sefer Netflix üzerinden şirketleri hedef aldı. Hackerlar, Netlix logolu USB'ler ile şirket bilgisayarlarını ele geçirmeye çalışıyor.

Dolandırıcılardan Netflix tuzağı: Bilgisayarları ele geçiriyorlar !

Kullanıcılarına online dizi ve film hizmeti sunan Netflix, dolandırıcıların yeni yöntemine alet edildi.

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Dolandırıcılardan Netflix tuzağı: Bilgisayarları ele geçiriyorlar !

Netflix logolu zarfları yöneticiler adına şirketlere gönderen korsanlar, zarf içerisine koydukları USB'ler ile şirket bilgisayarlarını ele geçirmeye çalışıyor.

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Dolandırıcılardan Netflix tuzağı: Bilgisayarları ele geçiriyorlar !

Söz konusu yöntemin deşifre olmasının ardından çok sayıda şirket, çalışanlarına söz konusu zarflar noktasında uyarı mailleri atıyor.

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Dolandırıcılardan Netflix tuzağı: Bilgisayarları ele geçiriyorlar !

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