Dört devden önemli karar!
<p> Facebook, Microsoft, Twitter ve YouTube, son zamanların en büyük belalarından birine karşı dev bir işbirliğine gidiyor!</p>
<p>Global Forum to Combat Terrorism başlangıç için birkaç önemli alana odaklanacak. Bu alanların ilki, teknolojik çözümler. Bu alanın geliştirilmesi için var olan araçlar geliştirilecek, yeni makine öğrenimi tabanlı teknikler paylaşılacak ve standart rapor yöntemleri geliştirilecek paylaşılacak.</p>
<p>Bilgi paylaşımı ise grubun önemli gördüğü başlangıç alanlarının bir diğeri. Grup, terörizm uzmanları ve pek çok pay sahibi ile beraber çalışarak terörizm hakkında bilgi edinerek bu bilgileri paylaşacak.</p>