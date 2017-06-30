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  3. 30 Haziran 2017 12:25

Dört devden önemli karar!

Dört devden önemli karar!

&lt;p&gt; Facebook, Microsoft, Twitter ve YouTube, son zamanların en b&#252;y&#252;k belalarından birine karşı dev bir işbirliğine gidiyor!&lt;/p&gt;

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Dört devden önemli karar!

&lt;p&gt;Global Forum to Combat Terrorism başlangı&#231; i&#231;in birka&#231; &#246;nemli alana odaklanacak. Bu alanların ilki, teknolojik &#231;&#246;z&#252;mler. Bu alanın geliştirilmesi i&#231;in var olan ara&#231;lar geliştirilecek, yeni makine &#246;ğrenimi tabanlı teknikler paylaşılacak ve standart rapor y&#246;ntemleri geliştirilecek paylaşılacak.&lt;/p&gt;

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Dört devden önemli karar!

&lt;p&gt;Bilgi paylaşımı ise grubun &#246;nemli g&#246;rd&#252;ğ&#252; başlangı&#231; alanlarının bir diğeri. Grup, ter&#246;rizm uzmanları ve pek &#231;ok pay sahibi ile beraber &#231;alışarak ter&#246;rizm hakkında bilgi edinerek bu bilgileri paylaşacak.&lt;/p&gt;

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Dört devden önemli karar!

&lt;p&gt;Global Internet Forum to Counter Terrorism bu firmaların ter&#246;rizm karşıtı ortaklıklarını sağlamlaştıracak ve &#231;abalarının daha ciddi bir şekilde ilerlemesini sağlayacak&lt;/p&gt;

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