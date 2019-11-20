Dünya bu gelişmeye kilitlendi! Çin 6G için tarih verdi
Geçtiğimiz haftalarda 5G'nin kullanımına başlayan Çin, 6G teknolojisi için planlarını açıkladı. Geçtiğimiz haftalarda 5G teknolojisini kullanılmaya başlayan Çin 6G için ilk adımı atmış ve 6G'nin araştırılması için akademisyenler
İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, çalışmalarına başlayan ekip 6G'nin ülkede kullanıma gireceği tarihi 2030 olarak belirledi.
6G teknolojisinin planlanması, danışmanlığı ve önemli meselelerde öneriler getirmekle sorumlu olan ekip, 6G'nin kullanıcılarına 5G'den yaklaşık 100 kat daha hızlı internet sunacağı görüşünde.
5G İLE NELER DEĞİŞECEK? Çin geçtiğimiz haftalarda 5G'yi ülkenin önde gelen kentlerinde kullanıma sunmuştu. Peki 5G ile hayatımızda neler değişecek?