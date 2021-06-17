Dünya Jeff Bezos'un uzay yolculuğu planını konuşuyor
Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos, ''çocukluk hayalim'' dediği uzay yolculuğunu gerçekleştirmeye hazırlanıyor.
Dünyanın en zengin insanlarından Jeff Bezos, erkek kardeşi Mark ve adı açıklanmayan iki kişiyle birlikte uzaya gitmeye hazırlanıyor. Bezos ve beraberindekilerin uzay yolculuğunun tarihi 20 Temmuz olarak açıklandı. Bu tarih Apollo 11'in 1969'da Ay'a inişinin yıldönümü olması açısından oldukça önemli. Bezos'u tanıyanlar 5 yaşında bu olayı televizyonda izlediği andan itibaren bir uzay tutkunu olduğunu belirtiyor.
Eğer bir aksaklık olmazsa, dört kişilik ekip Blue Origin roketiyle uzaya giden ilk insanlar olarak tarihe geçecek. Dolayısıyla yolculukla ilgili haberler bir haftadır dünya basınının gündeminden düşmüyor. Bir yanda sivil havacılık ve uzay seyahatleri bağlamında çok büyük öneme sahip bu yolculuğun detaylarını heyecan içinde merak edenler var, diğer yanda da "Bezos gitsin, daha da geri gelmesin" diyenler.
Evet, yanlış okumadınız... Dünya üzerinde binlerce insan Bezos'un uzayda kalması, bir daha dünyaya geri dönmemesi için bir kampanya yürütüyor.
"5G MİKROÇİPLERE KARŞI SON ŞANSIMIZ OLABİLİR"
Change.org'da 15.000 imza hedefiyle başlatılan ve bu haberin yazıldığı saatlerde 12.500 imzaya ulaşan kampanyanın başlığı, "Jeff Bezos'un Dünya'ya Yeniden Girişine İzin Vermeyelim". Jose Ortiz isimli kişinin başlattığı kampanyanın metninde, "Jeff Bezos, çok başarılı bir internet mağazasının sahibi kılığına girmiş Lex Luthor'dan (Superman'in azılı düşmanı) başkası değildir" deniyor.
Metinde, şu satırlar yer alıyor: "Bezos, küresel hakimiyet peşinde koşan kötü kalpli bir derebeyidir. Biz bunu yıllardır biliyoruz. Aynı zamanda düz dünyayı reddedenlerle aynı saftadır. Bu 5G mikroçipleri aktive edip tüm dünyayı kontrol altına almalarından önceki son şansımız olabilir. Kampanyayı imzalayın. İnsanlığın geleceği sizin ellerinizde."
Kampanya şaka amaçlı olsa da Bezos'un uzay yolculuğu sonucunda Dünya'ya sağlam bir biçimde geri dönememe riski gerçek. George Washington Üniversitesi Uzay Politikaları Enstitüsü'nün kurucusu ve NASA Danışma Komitesi'nin eski üyelerinden John Logsdon, durumu Insider'a "Bezos risk almayı seviyor" sözleriyle özetledi ve ekledi: "Yolculuğun oldukça riskli olduğunun farkında, hatta muhtemelen riskleri çok iyi biliyor."