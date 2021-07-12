Dünyada bir ilk: Uzay yolculuğunun bedeli 300 bin dolar...

Branson ve beraberinde onunla seyahat eden ekip, ABD’li şirket ve Branson’ın kurduğu Virgin Galactic’in yaklaşık 20 yıldır üzerinde çalıştığı VSS Unity ile uçtu. Bu ilk test uçuşu için uzaya giden bu kalabalık ekip, 70 kilometre yükseğe çıktıkları için astronot ilan edildiler.