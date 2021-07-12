Dünyada bir ilk: Uzay yolculuğunun bedeli 300 bin dolar...
Richard Branson ve ekibi, Virgin Galactic tarafından geliştirilen süpersonik uzay uçağı ile bir uçuş gerçekleştirdi. 11 Temmuz’da gerçekleşen bu tarihi uçuş, İngiliz milyarderin kendi şirketinin geliştirdiği bir roket ile uzaya çıkan ilk milyarder olmasını da sağladı.
Uzun bir süredir uzaya gitmek için hayal kurduğunu söyleyen Branson, hayallerini yıllar sonra gerçekleştirmiş oldu. Verdiği bir röportajda oldukça heyecanlı olduğunu söyleyen milyarder, uçuşun ardından da aynı heyecanı yaşadığını söyledi.
İLK TEST UÇUŞU GERÇEKLEŞTİ
Birkaç saatlik uçuşun ardından başarıyla iniş yapan uçuş ekibi, tebriklerle karşılandı. Richard Branson ile birlikte altı kişinin bulunduğu ekiple uzaya ilk test uçuşunu gerçekleştirdi.
Branson ve beraberinde onunla seyahat eden ekip, ABD’li şirket ve Branson’ın kurduğu Virgin Galactic’in yaklaşık 20 yıldır üzerinde çalıştığı VSS Unity ile uçtu. Bu ilk test uçuşu için uzaya giden bu kalabalık ekip, 70 kilometre yükseğe çıktıkları için astronot ilan edildiler.
Bütün dünyanın heyecanla beklediği uçuş saatinden biraz daha geç ve başarılı bir şekilde gerçekleşti. New Mexico’dan havalanan uzay aracında Branson’a iki pilot ve şirketin diğer üç çalışanı eşlik etti.