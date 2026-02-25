  1. Anasayfa
  4. Dünya'dan 1270 ışık yılı uzaktaki Orion Bulutsusu Türkiye'den görüntülendi

Dünya'dan 1270 ışık yılı uzaktaki Orion Bulutsusu Türkiye'den görüntülendi

Bitlis'te Doç. Dr. Cihan Önen, dondurucu soğuğa rağmen gökyüzünün en büyüleyici yapılarından biri olan Orion Bulutsusu'nu (Avcı Bulutsusu) görüntülemeyi başardı.

Kaynak: DHA
Bitlis, sahip olduğu doğal güzelliklerin yanı sıra, uzay gözlemcileri için de eşsiz bir laboratuvara dönüşüyor. Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cihan Önen, kış gecelerinin sunduğu berrak gökyüzünden yararlanarak dünyaya yaklaşık 1270 ışık yılı uzaklıktaki Orion Bulutsusu'nu profesyonel ekipmanlarla kayıt altına aldı.

Astrofotoğrafçılık çalışmalarını Bitlis kırsalındaki yüksek tepelerde sürdüren Önen, hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye kadar düştüğü zorlu şartlarda çalıştı. Telefoto lensler ve profesyonel teleskoplar kullanarak gerçekleştirilen çekimler tam 4 saat sürdü.

Şehrin yüksek rakımı ve düşük ışık kirliliğinin büyük bir avantaj sağladığını belirten Doç. Dr. Önen, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

"Dondurucu soğukta saatlerce beklemek fiziksel olarak zorlayıcı olsa da, ortaya çıkan bu muazzam görüntüler tüm yorgunluğa değiyor. Kış ayları, Orion Bulutsusu'nu fotoğraflamak için en ideal dönemi sunuyor."

Orion Bulutsusu, devasa uzaklığına rağmen kış gecelerinde ışık kirliliğinin az olduğu bölgelerde çıplak gözle dahi fark edilebiliyor.

