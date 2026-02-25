Dünya'dan 1270 ışık yılı uzaktaki Orion Bulutsusu Türkiye'den görüntülendi

Şehrin yüksek rakımı ve düşük ışık kirliliğinin büyük bir avantaj sağladığını belirten Doç. Dr. Önen, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

"Dondurucu soğukta saatlerce beklemek fiziksel olarak zorlayıcı olsa da, ortaya çıkan bu muazzam görüntüler tüm yorgunluğa değiyor. Kış ayları, Orion Bulutsusu'nu fotoğraflamak için en ideal dönemi sunuyor."