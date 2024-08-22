Dünya'nın derinliklerinde dev bir okyanus keşfedildi
Bilim insanları, Dünya'nın kabuğunun 400 mil altında, Ringwoodite adlı bir kayaçta saklanan devasa bir su rezervi keşfetti. Bu keşif, gezegenimizin su döngüsü hakkında bildiklerimizi yeniden şekillendiriyor.
Son zamanlarda bilim dünyası, heyecan verici keşiflerle çalkalanıyor. Kara deliklerden kayıp kıtalara kadar pek çok keşif, insanları şaşırtmaya devam ediyor. Ancak, şimdi yapılan bir keşif, bu heyecanı başka bir boyuta taşıyor: Dünya'nın kabuğunun derinliklerinde, yüzeydeki okyanuslardan üç kat daha fazla su barındıran devasa bir okyanus keşfedildi.
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Bu dev su rezervi, gezegenimizin kabuğunun 400 mil altında, 'ringwoodite' adı verilen ve süngerimsi yapısıyla suyu emen bir kayaçta saklanıyor.
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Bilim insanları, bu kayaçtaki suyun ne sıvı, ne katı ne de gaz halinde olduğunu, dördüncü bir halde olduğunu belirtiyor.
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2014 yılında yayımlanan "Alt Mantoda Dehidrasyon Erimesi" başlıklı makale, bu olağanüstü keşfi detaylandırıyor.
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