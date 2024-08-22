Dünya'nın derinliklerinde dev bir okyanus keşfedildi

Son zamanlarda bilim dünyası, heyecan verici keşiflerle çalkalanıyor. Kara deliklerden kayıp kıtalara kadar pek çok keşif, insanları şaşırtmaya devam ediyor. Ancak, şimdi yapılan bir keşif, bu heyecanı başka bir boyuta taşıyor: Dünya'nın kabuğunun derinliklerinde, yüzeydeki okyanuslardan üç kat daha fazla su barındıran devasa bir okyanus keşfedildi.