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Dünyanın en hızlı jeti görücüye çıktı! 15 bin kilometre menzili var

Jet üreticisi Bombardier dünyanın en hızlı iş jetini tanıttı. Bin kilometreyi aşan hıza sahip olan jetin menzili ise 15 bin kilometreye yakın.

Dünyanın en hızlı jeti görücüye çıktı! 15 bin kilometre menzili var - Resim: 1

Kanada merkezli jet üreticisi Bombardier yeni iş jetini tanıttı.

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Dünyanın en hızlı jeti görücüye çıktı! 15 bin kilometre menzili var - Resim: 2

Global 8000 adı verilen uçak dünyanın en hızlı iş jeti olarak lanse edildi.

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Dünyanın en hızlı jeti görücüye çıktı! 15 bin kilometre menzili var - Resim: 3

Bombardier jetin 0.94 Mach yani saatte 1160 kilometre hıza ulaşabildiğini söyledi.

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Dünyanın en hızlı jeti görücüye çıktı! 15 bin kilometre menzili var - Resim: 4

Bombardier Global 8000 binin menzili ise 15 bin kilometreye yakın.

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