Dünyanın en hızlı jeti görücüye çıktı! 15 bin kilometre menzili var
Jet üreticisi Bombardier dünyanın en hızlı iş jetini tanıttı. Bin kilometreyi aşan hıza sahip olan jetin menzili ise 15 bin kilometreye yakın.
Kanada merkezli jet üreticisi Bombardier yeni iş jetini tanıttı.
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Global 8000 adı verilen uçak dünyanın en hızlı iş jeti olarak lanse edildi.
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Bombardier jetin 0.94 Mach yani saatte 1160 kilometre hıza ulaşabildiğini söyledi.
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Bombardier Global 8000 binin menzili ise 15 bin kilometreye yakın.
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