Dünyanın en küçük oyun konsolu üretildi
ABD'li bir girişim, kullanıcıların 90'lı yıllarını gidermek amacıyla, içerisinde Tetris, Space Invaders ve Snake gibi klasik oyunları bulunduran dünyanın en küçük oyun konsolunu üretti.
Dünyanın en küçük el oyun konsolu ABD'li mühendisler tarafından geliştirildi. Ohio merkezli TinyCircuits adlı şirket tarafından üretilen konsolun, Tetris, Space Invaders ve Snake gibi klasik oyunlar içerdiği belirtildi.
Cihaz yalnızca bir posta pulu büyüklüğünde olmasına rağmen, tam boyutlu bir cihazın performansını gösteriyor.
Bununla birlikte, Kullanıcılar MicroPython programlama dilini kullanarak kendi oyunlarını oluşturabiliyor ve bir bağlantı kablosu aracılığıyla başkalarıyla çok oyunculu oyunları oynayabiliyor.
Şirket, Şubat 2022'den itibaren Thumby’nin gri modelinin 19 dolardan (yaklaşık 175 lira) satışa sunulacağını açıkladı. Diğer renklere ve bağlantı kabloları gibi ek aksesuarlara sahip cihazların fiyatının daha yüksek olduğu belirtildi.