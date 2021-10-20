Dünyanın en küçük oyun konsolu üretildi

Şirket, Şubat 2022'den itibaren Thumby’nin gri modelinin 19 dolardan (yaklaşık 175 lira) satışa sunulacağını açıkladı. Diğer renklere ve bağlantı kabloları gibi ek aksesuarlara sahip cihazların fiyatının daha yüksek olduğu belirtildi.