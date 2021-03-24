Dünyanın ilk dijital NFT evi 515 bin dolara satıldı
Dünyanın ilk dijital NFT evi olarak bilinen Mars House, kısa süre önce 515 bin dolara alıcı buldu.
Dijital sanatın her geçen gün popülaritesini artırmasıyla birlikte birçok NFT eser rekor fiyatlara alıcı buluyor. Son olarak da tasarımcı Krista Kim tarafından tasarlanan dünyanın ilk dijital NFT evi ‘Mars House’ 500 bin dolara satışa çıkmıştı.
Dünyanın ilk dijital NFT evi olan Mars House, kısa süre önce 500 bin doların üzerinde alıcı buldu. Evin alıcısı açıklanmazken ‘Mars evi’nin yeni sahibi dijital sanatçı Krista Kim’e 288 Ether (yaklaşık 515 bin dolar) kripto para ödedi.
Evin yeni sahibi Krista Kim’den 515 bin dolar karşılığında kendi adına "Metaverse" platformuna yüklenmek üzere 3 boyutlu dosyalar alacak.
Krista Kim, sanal arazilerin satın alındığı, ticaretinin yapıldığı ve dijital evlerin, işyerlerinin inşa edildiği Metaverse'nin dünyamızın sanal bir uzantısı olduğunu söyledi.