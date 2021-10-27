Dünyanın ilk düşünen robotu geliştirildi
Japon bilim insanları, duvarların ve engellerin etrafından dolaşabilen dünyanın ilk 'düşünen' robotunu üretti.
Laboratuvarda büyütülen beyin benzeri nöronlara sahip olan robottaki hücreler elektrikle uyarıldığında, makine küçük bir labirentte başarılı bir şekilde gezindi.
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Araştırmacılar, ‘fiziksel rezervuar hesaplama’ adı verilen bir tekniğin, robotun beyin dalgalarını anlamlandırmasını ve engelleri aşmasını sağladığını söyledi.
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Çalışmanın yardımcı yazarı Prof. Dr. Hirokazu Takahashi, "Bu sinir hücreleri veya nöronlar, bir beyinden alınan canlı hücrelerden büyütüldü. Bilgisayarın tutarlı sinyaller oluşturması için fiziksel rezervuar görevi gördüler” dedi.
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Bununla birlikte ilk düşünen robotta beyin hücrelerinden gelen sinyaller labirentte hareket ederken çevresel bilgileri iletti.
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