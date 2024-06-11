Dünyanın ilk ekransız bilgisayarı: Ekran yok, gözlük var

Ancak alışılmışın dışında bu gadget’ın tutulup tutulmayacağı henüz belli değil. Teknoloji henüz emekleme aşamasında ve Spacetop G1 tamamen kanıtlanmamış bir konseptin niş bir versiyonu.

1900 dolarlık fiyatı ise en maceracı teknoloji tutkunları dışındakileri korkutabilir.