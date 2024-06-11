Dünyanın ilk ekransız bilgisayarı: Ekran yok, gözlük var
Teknolojideki gelişmeler artık her geçen gün akılalmaz boyutlara ulaşırken Sightful adlı bir şirket, Spacetop G1 adında ekran yerine bir gözlük kullanılan dizüstü bilgisayarını piyasa sürdü.
Laptop Mag’in haberine göre şirket, cihazın tüm görsel unsurlarını idare eden bir çift gözlük geliştirmek için XReal ile ortaklık kurdu.
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Bilgisayarın 90 saniyelik şık reklamında, cihazın yetenekleri sergileniyor ve kullanıcılar, bir çift kalın, karartılmış Ray Ban görünümlü gözlüklerle işini yaparken gösteriliyor.
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Cihazın alt yarısında klavye yer alırken, ekran yerinde sadece gözlüğü koyacak bir alan yer alıyor.
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Ancak alışılmışın dışında bu gadget’ın tutulup tutulmayacağı henüz belli değil. Teknoloji henüz emekleme aşamasında ve Spacetop G1 tamamen kanıtlanmamış bir konseptin niş bir versiyonu.
1900 dolarlık fiyatı ise en maceracı teknoloji tutkunları dışındakileri korkutabilir.
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