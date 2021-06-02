Dünya'nın sonu böyle mi gelecek? İnsanlık için ürkütücü kıyamet senaryosu
Gezegenimiz Dünya'nın normalden hızlı bir şekilde dönmeye başlamasının felaketle sonuçlanabileceğini belirten bilim insanları çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Dünya’nın normal halinden daha hızlı dönmeye başlaması insanlığın sonunun gelmesi demek oluyor. Öncelikle Dünya'nın şu anda ne kadar hızla hareket ettiğinden bahsedelim. Bu aslında nerede olduğunuza bağlı olarak değişiyor.
Gezegen ekvator çevresinde en hızlı şekilde dönüyor. Dünya kendi ekseni etrafında dönerken çevresi en geniş olan kısım da ekvator bölgesi oluyor. Bu nedenle ekvatordaki bir noktanın başlangıç konumuna dönmesi için 24 saat içinde, örneğin Dünya'nın daha dar bir kesitinde bulunan Chicago'dan çok daha fazla hareket etmesi gerekiyor. Ekstra mesafeyi telafi etmek için ekvator 1700 kilometre hızla dönerken, Chicago daha yavaş (yaklaşık 1200 km / saat) bir hızda ilerliyor.
Dünya'nın dönüşünü saatte birkaç km hızlandırabilseydik, ekvator etrafındaki deniz seviyesi, kutuplardan orta kısma doğru ilerler ve birkaç santim yükselirdi. Bir analist olan Witold Fraczek, yaşanacak bu farkın birkaç yıl sürebileceğini söylüyor.
Her şeyden öte daha dikkat çekici olan şey, bazı uydularımızın rotadan çıkmış olması. Jeosenkronize yörüngeye ayarlanmış uydular, gezegenimizin etrafında Dünya'nın dönüşüne uygun bir hızda uçarlar ve böylece her zaman aynı nokta üzerinde konumlanabilirler. Gezegen birkaç km hızlanırsa, uydular artık uygun konumlarında olmayacaklar, yani uydu iletişimi, televizyon yayıncılığı ve askeri ve istihbarat operasyonları en azından geçici olarak kesintiye uğrayacak.