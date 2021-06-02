Dünya'nın sonu böyle mi gelecek? İnsanlık için ürkütücü kıyamet senaryosu

Gezegen ekvator çevresinde en hızlı şekilde dönüyor. Dünya kendi ekseni etrafında dönerken çevresi en geniş olan kısım da ekvator bölgesi oluyor. Bu nedenle ekvatordaki bir noktanın başlangıç konumuna dönmesi için 24 saat içinde, örneğin Dünya'nın daha dar bir kesitinde bulunan Chicago'dan çok daha fazla hareket etmesi gerekiyor. Ekstra mesafeyi telafi etmek için ekvator 1700 kilometre hızla dönerken, Chicago daha yavaş (yaklaşık 1200 km / saat) bir hızda ilerliyor.