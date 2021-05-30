Dünyanın sonu mu geliyor? Bilim insanları Güneş'in söneceği tarihi açıkladı
Yaşadığımız gezenin devamlılığını sağlayan Güneş hakkında yüzlerce yıldır araştırmalar devam ediyor. yeni yapılan bir araştırma Güneş’in ne zaman ölebileceğini yani sönebileceğini ortaya koydu.
Yapılan araştırmalar arasında ise Güneş’in yaşı, ne zaman öleceği ya da patlayacağı gibi konular üzerine odaklanılıyor. Elbette tüm bu soruların cevaplarını vermek henüz mümkün değil ancak yeni yapılan bir araştırma Güneş’in ne zaman ölebileceğini yani sönebileceğini ortaya koyuyor.
Bildiğiniz üzere Güneş, alev alev yanan ve Dünya’yı ısıtan bir yıldız. 4 milyar yıldan fazladır Dünya’yı aydınlatan bu sarı cüce yıldız, ne zaman sönecek dersiniz? Bilim insanları bu cüce yıldızın gücünü dayandırdığı pek çok olay bulunuyor.
Bilim insanlarına göre Güneş 5 milyar yıl içinde ölecek. Milyarlarca yıldır yanan bu ısı kaynağı gücünü hidrojenin kaynaşması, güneşin çekirdeğinin aşağı doğru baskı yapan dış katmanlara karşı geri itilmesi ile sağlıyor. Çekirdek artık dayanamadığında, bu dış katmanlardan gelen hidrojen taşacak ve ısınacak bunun da bir bedeli olacak.
Bu bedele baktığımızda ise güneş her zamankinden daha da ısınacak ve aniden soğumaya başlayacak. Mevcut boyutunun yüz katından fazla şişecek ve Merkür, Venüs ve Dünya’yı da içene alacak. Devasa boyutlara ulaşacak olan Güneş, bütün dünyanın sonunu getirmiş olacak.