Dünyanın sonu mu geliyor? Bilim insanları Güneş'in söneceği tarihi açıkladı

Yapılan araştırmalar arasında ise Güneş’in yaşı, ne zaman öleceği ya da patlayacağı gibi konular üzerine odaklanılıyor. Elbette tüm bu soruların cevaplarını vermek henüz mümkün değil ancak yeni yapılan bir araştırma Güneş’in ne zaman ölebileceğini yani sönebileceğini ortaya koyuyor.