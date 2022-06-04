Dünyayı ayağa kaldıran iddia: Bilim insanları ölümsüzlük iksirini buldu

İddiaya göre Çin'deki bilim insanları, ölümsüzlük araştırması gerçekleştirdiği sırada genç bir fareden aldıkları kanı, yaşlı bir fareye enjekte etti ve başarı sağladı. Bilim insanları daha sonra bu kandaki değerleri not alıp, kan tüpünü de dağdaki laboratuvara sakladı.