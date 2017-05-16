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  3. 16 Mayıs 2017 14:27

Dünyayı sarsan siber saldırının arkasında o ülke mi var ?

Siber güvenlik uzmanları, 150 ülkede 300,000'den fazla bilgisayarı etkileyen fidye yazılımı "WannaCry" ile Kuzey Kore’nin bağlantılı olabileceğini açıkladı.

Dünyayı sarsan siber saldırının arkasında o ülke mi var ?

Yüzbinlerce bilgisayar kullanıcısı dünyanın tanık olduğu en geniş kapsamlı siber saldırı sonrası “WannaCry” ismini öğrendi.

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Dünyayı sarsan siber saldırının arkasında o ülke mi var ?

Saldırıya uğrayan bilgisayarda dosyaları şifrelenen kullanıcılardan tekrar dosyalarına erişebilmek istiyorlarsa 300 dolar ödemeleri gerektiği belirtiliyor. Bu süre içinde ödeme yapılmazsa ödenecek miktar 600 dolara çıkıyor.

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Dünyayı sarsan siber saldırının arkasında o ülke mi var ?

Saldırının arkasında kimin olduğuna dair şu ana kadar bir bilgi olmasa da bazı siber güvenlik şirketleri, yazılımın koduna bakarak Kuzey Kore kökenli olabileceğini iddia ediyor.

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Dünyayı sarsan siber saldırının arkasında o ülke mi var ?

Uzmanlar bu iddialarını, daha önce Sony film şirketine, Bangladeş Merkez Bankası'na ve Polonya'daki bankalara yapılan siber saldırılarda kullanılan kodlarla, Wannacry'In kodları arasındaki benzerliğe dayandırıyor.

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