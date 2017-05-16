Dünyayı sarsan siber saldırının arkasında o ülke mi var ?
Siber güvenlik uzmanları, 150 ülkede 300,000'den fazla bilgisayarı etkileyen fidye yazılımı "WannaCry" ile Kuzey Kore’nin bağlantılı olabileceğini açıkladı.
Yüzbinlerce bilgisayar kullanıcısı dünyanın tanık olduğu en geniş kapsamlı siber saldırı sonrası “WannaCry” ismini öğrendi.
Saldırıya uğrayan bilgisayarda dosyaları şifrelenen kullanıcılardan tekrar dosyalarına erişebilmek istiyorlarsa 300 dolar ödemeleri gerektiği belirtiliyor. Bu süre içinde ödeme yapılmazsa ödenecek miktar 600 dolara çıkıyor.
Saldırının arkasında kimin olduğuna dair şu ana kadar bir bilgi olmasa da bazı siber güvenlik şirketleri, yazılımın koduna bakarak Kuzey Kore kökenli olabileceğini iddia ediyor.