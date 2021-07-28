Efsane geri döndü: Nokia 6310 yeniden satışa çıktı

Telefon, Unisoc 6531F işlemci, 16 MB RAM ve 8 MB depolama alanı ile geliyor. İşletim sistemi ise Series 30+ (S30+). Simgeler ve metin boyutu büyüdü, böylelikle ekran yaşlı kullanıcılar için daha okunabilir hale geldi. Nokia 6310'ün arka tarafında 0.3 megapiksel çözünürlüğe sahip tek bir kamera ve LED flaş bulunuyor. Cihazda microSD kart yuvası da var. Diğer özellikleri ise bluetooth 5.0, Wi-Fi, çift SIM desteği ve FM radyo olarak sıralanıyor.