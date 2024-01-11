Elektrikli hava taksisi ortaya çıktı; havalanacağı tarih belli oldu
Hyundai, 2028 yılında havalanacağını duyurduğu hava taksisi eVTOL SA-2 konseptini tüketici elektroniği fuarı CES 2024'te tanıttı.
Hyundai, tüketici elektroniği fuarı CES 2024'te eVTOL SA-2 uçak konseptini tanıttı.
1 / 31
Hyundai'den yapılan açıklamaya göre, Hyundai Motor Grubu'nun gelişmiş hava hareketliliği (AAM) şirketi Supernal, Las Vegas'ta düzenlenen CES 2024'te farklı bir elektrikli konseptinin tanıtımını gerçekleştirdi.
2 / 31
Dikey kalkış ve iniş yapabilen ve geleceğin hava mobilitesi olarak lanse edilen SA-2 adlı konseptin, pilot dahil 5 kişilik oturma kapasitesi bulunuyor.
3 / 31
Hyundai'nin mobilite yol haritasındaki en son kilometre taşını temsil eden konpset; güvenli, verimli ve uygun fiyatlı günlük yolcu hava yolculuğunu gerçekleştiriyor.
4 / 31