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Elektrikli hava taksisi ortaya çıktı; havalanacağı tarih belli oldu

Hyundai, 2028 yılında havalanacağını duyurduğu hava taksisi eVTOL SA-2 konseptini tüketici elektroniği fuarı CES 2024'te tanıttı.

Elektrikli hava taksisi ortaya çıktı; havalanacağı tarih belli oldu - Resim: 1

Hyundai, tüketici elektroniği fuarı CES 2024'te eVTOL SA-2 uçak konseptini tanıttı.

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Elektrikli hava taksisi ortaya çıktı; havalanacağı tarih belli oldu - Resim: 2

Hyundai'den yapılan açıklamaya göre, Hyundai Motor Grubu'nun gelişmiş hava hareketliliği (AAM) şirketi Supernal, Las Vegas'ta düzenlenen CES 2024'te farklı bir elektrikli konseptinin tanıtımını gerçekleştirdi.

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Elektrikli hava taksisi ortaya çıktı; havalanacağı tarih belli oldu - Resim: 3

Dikey kalkış ve iniş yapabilen ve geleceğin hava mobilitesi olarak lanse edilen SA-2 adlı konseptin, pilot dahil 5 kişilik oturma kapasitesi bulunuyor. 

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Elektrikli hava taksisi ortaya çıktı; havalanacağı tarih belli oldu - Resim: 4

Hyundai'nin mobilite yol haritasındaki en son kilometre taşını temsil eden konpset; güvenli, verimli ve uygun fiyatlı günlük yolcu hava yolculuğunu gerçekleştiriyor.

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