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  3. 13 Haziran 2019 11:59

Elinizi çabuk tutun ! Hepsi bu sabah bedava oldu

Android telefon kullanıcıları için bugünden itibaren bazı uygulamalar bedava oldu. İşte kısa bir süreliğine ücretsiz kullanıma sunulan o uygulamalar...

Elinizi çabuk tutun ! Hepsi bu sabah bedava oldu

Kimse farkında değil; ancak bu sabahtan itibaren artık herkese bedava! Yarına kadar bunu yapmazsanız ödeme yapmak zorundasınız...

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Elinizi çabuk tutun ! Hepsi bu sabah bedava oldu

Abstract Me

Abstract Me, fotoğrafınızı muhteşem arka plan görüntüsü ile karıştırmanıza olanak tanır ve soyut bir stil fotoğrafına dönüştürür.

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Elinizi çabuk tutun ! Hepsi bu sabah bedava oldu

AirPrint:

iPrint, uygulama mağazasında bulabileceğiniz en akıllı yazıcı uygulamasından biri. Onlarca yazıcıyı destekliyor. Telefonunuz üzerinden her şeyi kolayca yazıcıdan çıktı alabilirsiniz.

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Elinizi çabuk tutun ! Hepsi bu sabah bedava oldu

TELEFONUNUZDA YÜKLÜYSE SİLİN:

Telefonlarınıza yüklediğiniz bazı uygulamalar başınıza iş açmak üzere... İşte Google'a göre mutlaka telefondan silmeniz gereken uygulamalar... Acele edin!

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