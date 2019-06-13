Elinizi çabuk tutun ! Hepsi bu sabah bedava oldu
Android telefon kullanıcıları için bugünden itibaren bazı uygulamalar bedava oldu. İşte kısa bir süreliğine ücretsiz kullanıma sunulan o uygulamalar...
Kimse farkında değil; ancak bu sabahtan itibaren artık herkese bedava! Yarına kadar bunu yapmazsanız ödeme yapmak zorundasınız...
Abstract Me
Abstract Me, fotoğrafınızı muhteşem arka plan görüntüsü ile karıştırmanıza olanak tanır ve soyut bir stil fotoğrafına dönüştürür.
AirPrint:
iPrint, uygulama mağazasında bulabileceğiniz en akıllı yazıcı uygulamasından biri. Onlarca yazıcıyı destekliyor. Telefonunuz üzerinden her şeyi kolayca yazıcıdan çıktı alabilirsiniz.