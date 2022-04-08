Elon Musk açıkladı; ''insansı robot'' Tesla Bot için tarih belli oldu
Dünyanın en zengin iş insanlarından, Tesla'nın CEO'su Elon Musk, geçen yıl A Day etkinliğinde bahsettiği insansı robot projesi Tesla Optimus için üretim tarihi açıkladı.
İnsansı robot teknolojileri, henüz yeteri kadar gelişmese de birçok şirket bu konu üzerine yoğunlaşmış durumda.
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Elon Musk, genel işlevleri yerine getirebilecek insansı robot projesi Tesla Optimus için tarih verdi.
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Elon Musk, geçen yıl A Day etkinliğinde Tesla Bot projesini duyurdu.
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Musk, şirketin otonom teknoloji geliştirmesinden elde edilen ve mevcut işlerde kullanılan parçalardan yararlanılarak yapacaklarını açıkladı.
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