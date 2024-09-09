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Elon Musk açıkladı: Mars'a uçuşlar ne zaman başlayacak?

SpaceX CEO'su Elon Musk yaptığı son duyuru ile Starship roketinin 2026 yılında Mars görevine başlayacağını açıkladı.

Elon Musk açıkladı: Mars'a uçuşlar ne zaman başlayacak? - Resim: 1

SpaceX'in sahibi Elon Musk, sosyal medya platformu X'te, SpaceX'in ilk mürettebatsız "Starship" uzay gemilerini 2 yıl içinde bir sonraki Dünya-Mars transfer penceresi açıldığında Mars'a fırlatacağını söyledi.

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Elon Musk açıkladı: Mars'a uçuşlar ne zaman başlayacak? - Resim: 2

İlk mürettebatlı uçuşlar 4 yıl içinde

Mars'a sağlam inişin güvenilirliğini test etmek için mürettebatsız olacağını belirten Musk, bu inişlerin iyi gitmesi halinde uzay şirketinin 4 yıl içinde Mars'a ilk mürettebatlı uçuşlarını başlatacağını sözlerine ekledi.

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Elon Musk açıkladı: Mars'a uçuşlar ne zaman başlayacak? - Resim: 3

Şehir inşa etme hedefi

Musk, "Uçuş oranı bundan sonra katlanarak artacak ve yaklaşık 20 yıl içinde kendi kendini idame ettirebilen bir şehir inşa etme hedefi olacak" dedi.

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Elon Musk açıkladı: Mars'a uçuşlar ne zaman başlayacak? - Resim: 4

2002 yılında SpaceX'i kuran Musk, nisan ayında Mars'a inecek ilk mürettebatsız geminin Starship olacağını ve insanların yedi yıl içinde ilk kez Mars'a ineceğini söylemişti.

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