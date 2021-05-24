Elon Musk ''İnsanlık yok alacak'' deyip Mars'ı işaret etti
Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, yine çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı. Musk, insanlığın sonunun gelmeden Mars'ın tamamen keşfedilmesi gerektiğini söyledi.
Elon Musk'ın neredeyse her açıklaması bir gündem konusu. Yeni katıldığı bir programda insanlık ve Mars hakkında ilginç yorumlarda bulundu.
Katıldığı programlarda yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Musk, yeni yaptığı bir açıklamada insanlığın hemen Mars’a gitmezse yok olma riski ile karşı karşıya olduğunu söyledi. Bir süredir benzer açıklamalarla dikkat çeken Musk, daha önce de Bitcoin hakkında yaptığı açıklama sebebiyle gündemde yerini korumuştu.
Musk, insalık neslinin tükenmesini istemiyorsa Mars’a bir an önce gidip koloni kurmamız gerek diyor. Mars’a gitme hırsını bir kez daha kanıtlayan ünlü iş insanı, neslimizin tükenmeden önce ‘Mars’ı keşfetmemiz’ gerektiğine vurgu yapıyor.
AY'DA ÜS KURMA FİKRİNE YAKIN
Ünlü milyarder aynı zamanda sadece bu sözleri sarf etmiyor. Aynı zamanda gelecek yıllarda Ay'da üs kurmanın insanlığın atacağı en mantıklı adım olacağının altını çiziyor. Mars'ta koloni kurma fikrine her zaman sıcak bakan ve konu hakkında çalışmalar yürüten Musk, Mars'ta şehir kurmanın önemli bir adım olduğunu ve hedefinin tam da bu olduğunu söylüyor.