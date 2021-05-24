Elon Musk ''İnsanlık yok alacak'' deyip Mars'ı işaret etti

AY'DA ÜS KURMA FİKRİNE YAKIN

Ünlü milyarder aynı zamanda sadece bu sözleri sarf etmiyor. Aynı zamanda gelecek yıllarda Ay'da üs kurmanın insanlığın atacağı en mantıklı adım olacağının altını çiziyor. Mars'ta koloni kurma fikrine her zaman sıcak bakan ve konu hakkında çalışmalar yürüten Musk, Mars'ta şehir kurmanın önemli bir adım olduğunu ve hedefinin tam da bu olduğunu söylüyor.