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  4. Elon Musk sonrası Twitter tedirgin: Twitter'ı terk etmek isteyenlerin sayısı 5 kat arttı

Elon Musk sonrası Twitter tedirgin: Twitter'ı terk etmek isteyenlerin sayısı 5 kat arttı

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın Twitter'ı 44 milyar dolara satın alması sonrası yaşananlar, kullanıcıları rahatsız etti.

Elon Musk sonrası Twitter tedirgin: Twitter'ı terk etmek isteyenlerin sayısı 5 kat arttı - Resim: 1

Google arama motoru verileri, Twitter kullanıcılarının platformu terk etmek istediğini gösterdi.

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Elon Musk sonrası Twitter tedirgin: Twitter'ı terk etmek isteyenlerin sayısı 5 kat arttı - Resim: 2

Güvenlik firması VPNOverview'daki uzmanlar, Musk'ın Twitter’ı 44 milyar dolarlık devralmasından bu yana geçen haftada Google’daki  arama artışlarını değerlendirmek için Google Trendler'i kullandı.

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Elon Musk sonrası Twitter tedirgin: Twitter'ı terk etmek isteyenlerin sayısı 5 kat arttı - Resim: 3

TWITTER NASIL SİLİNİR DİYE SORANLARIN SAYISI 5 KAT ARTTI


VPNOverview, küresel olarak 'Twitter nasıl silinir?' aramalarının  24 Ekim'den 31 Ekim'e kadar yüzde 500 arttığını tespit etti. 

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Elon Musk sonrası Twitter tedirgin: Twitter'ı terk etmek isteyenlerin sayısı 5 kat arttı - Resim: 4

TWITTER'I BOYKOT ARAMALARINDA YÜZDE 480'LİK YÜKSELİŞ


Twitter'ı boykot' aramaları da 26 Ekim'den 2 Kasım'a kadar son yedi günde yüzde 4 bin 800 arttı. Bununla birlikte, birçok Twitter kullanıcısının, muhtemelen hesaplarını kapatan insanlar nedeniyle  takipçilerini kaybettiği zaten biliniyor.

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