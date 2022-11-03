Elon Musk sonrası Twitter tedirgin: Twitter'ı terk etmek isteyenlerin sayısı 5 kat arttı

TWITTER'I BOYKOT ARAMALARINDA YÜZDE 480'LİK YÜKSELİŞ



Twitter'ı boykot' aramaları da 26 Ekim'den 2 Kasım'a kadar son yedi günde yüzde 4 bin 800 arttı. Bununla birlikte, birçok Twitter kullanıcısının, muhtemelen hesaplarını kapatan insanlar nedeniyle takipçilerini kaybettiği zaten biliniyor.