Elon Musk sonrası Twitter tedirgin: Twitter'ı terk etmek isteyenlerin sayısı 5 kat arttı
Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın Twitter'ı 44 milyar dolara satın alması sonrası yaşananlar, kullanıcıları rahatsız etti.
Google arama motoru verileri, Twitter kullanıcılarının platformu terk etmek istediğini gösterdi.
Güvenlik firması VPNOverview'daki uzmanlar, Musk'ın Twitter’ı 44 milyar dolarlık devralmasından bu yana geçen haftada Google’daki arama artışlarını değerlendirmek için Google Trendler'i kullandı.
TWITTER NASIL SİLİNİR DİYE SORANLARIN SAYISI 5 KAT ARTTI
VPNOverview, küresel olarak 'Twitter nasıl silinir?' aramalarının 24 Ekim'den 31 Ekim'e kadar yüzde 500 arttığını tespit etti.
TWITTER'I BOYKOT ARAMALARINDA YÜZDE 480'LİK YÜKSELİŞ
Twitter'ı boykot' aramaları da 26 Ekim'den 2 Kasım'a kadar son yedi günde yüzde 4 bin 800 arttı. Bununla birlikte, birçok Twitter kullanıcısının, muhtemelen hesaplarını kapatan insanlar nedeniyle takipçilerini kaybettiği zaten biliniyor.