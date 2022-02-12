  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Teknoloji
  4. Elon Musk, Starship için tarih verdi

Elon Musk, Starship için tarih verdi

ABD merkezli uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'in kurucusu Elon Musk, uzay aracı Starship'in ilk yörünge uçuşu için tarih verdi.

Elon Musk, Starship için tarih verdi - Resim: 1

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, dünyanın en güçlü roketi olan Starship'in ilk yörünge uçuşunu bir veya iki ay içinde gerçekleştirebileceğini söyledi.

1 / 5
Elon Musk, Starship için tarih verdi - Resim: 2

Musk, iki yıldan uzun bir süredir üzerinde çalışılan Starship projesinin "başarıya ve yörüngeye ulaşacağından emin olduğunu" belirtti.

2 / 5
Elon Musk, Starship için tarih verdi - Resim: 3

Texas'taki uzay üssünde 119 metrelik roketi inceleyen iş adamı, "Bu gerçekten vahşi bir alet. Aslında gerçek olduğuna inanmak zor." ifadesini kullandı.

3 / 5
Elon Musk, Starship için tarih verdi - Resim: 4

Starship'in ilk denemesi Mayıs 2021'de yapılmış, 10 kilometreye çıkan dev roket sağlam ve dengeli bir şekilde iniş gerçekleştirebilmişti.

4 / 5