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Elon Musk, Twitter'la masaya oturdu

Twitter'ı satın almak isteyen dünyanın en zengin insanı Elon Musk ve Twitter'ın geçen hafta sonu bir araya geldiği açıklandı. Satın almanın bu hafta içinde gerçekleşebileceği iddia edildi.

Elon Musk, Twitter'la masaya oturdu - Resim: 1

Twitter’ın yönetim kurulunun, sosyal medya platformu için 43 milyar dolarlık devralma teklifi veren Elon Musk ile  hafta sonu bir araya geldiği bildirildi. 

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Elon Musk, Twitter'la masaya oturdu - Resim: 2

Tesla CEO’su teklifini ilk kez açıkladıktan sonra, Twitter yönetimi potansiyel bir düşman satın alımını savuşturmak için "zehir hapı" stratejisini duyurmuştu.

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Elon Musk, Twitter'la masaya oturdu - Resim: 3

TWITTER TEKLİFİ CİDDİYE ALMAYA BAŞLADI

Ancak, Musk teklifini ABD'li borç veren Morgan Stanley ve diğer kurumların desteğiyle finanse etmeyi planladığını açıkladı.

Reuters, New York Times ve Bloomberg'e göre, ABD’li yetkililere açıklanan Musk'ın teklifini nasıl finanse etmeyi amaçladığına dair ayrıntılar, Twitter'ın 11 üyeli yönetim kurulunun olası bir anlaşmayı ciddi şekilde düşünmesine neden oldu.

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Elon Musk, Twitter'la masaya oturdu - Resim: 4

Twitter'da yüzde 9'dan fazla hisseye sahip olan Musk, teklifi için 46,5 milyar dolarlık bir finansman paketi hazırladı.Bu finansman, Musk’ın kendi varlıklarının bir karışımından ve Wall Street bankacılık devi Morgan Stanley ve diğer firmaların desteğinden gelecek.

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