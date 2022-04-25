Elon Musk, Twitter'la masaya oturdu
Twitter'ı satın almak isteyen dünyanın en zengin insanı Elon Musk ve Twitter'ın geçen hafta sonu bir araya geldiği açıklandı. Satın almanın bu hafta içinde gerçekleşebileceği iddia edildi.
Twitter’ın yönetim kurulunun, sosyal medya platformu için 43 milyar dolarlık devralma teklifi veren Elon Musk ile hafta sonu bir araya geldiği bildirildi.
Tesla CEO’su teklifini ilk kez açıkladıktan sonra, Twitter yönetimi potansiyel bir düşman satın alımını savuşturmak için "zehir hapı" stratejisini duyurmuştu.
TWITTER TEKLİFİ CİDDİYE ALMAYA BAŞLADI
Ancak, Musk teklifini ABD'li borç veren Morgan Stanley ve diğer kurumların desteğiyle finanse etmeyi planladığını açıkladı.
Reuters, New York Times ve Bloomberg'e göre, ABD’li yetkililere açıklanan Musk'ın teklifini nasıl finanse etmeyi amaçladığına dair ayrıntılar, Twitter'ın 11 üyeli yönetim kurulunun olası bir anlaşmayı ciddi şekilde düşünmesine neden oldu.
Twitter'da yüzde 9'dan fazla hisseye sahip olan Musk, teklifi için 46,5 milyar dolarlık bir finansman paketi hazırladı.Bu finansman, Musk’ın kendi varlıklarının bir karışımından ve Wall Street bankacılık devi Morgan Stanley ve diğer firmaların desteğinden gelecek.