Elon Musk, Twitter'la masaya oturdu

TWITTER TEKLİFİ CİDDİYE ALMAYA BAŞLADI

Ancak, Musk teklifini ABD'li borç veren Morgan Stanley ve diğer kurumların desteğiyle finanse etmeyi planladığını açıkladı.

Reuters, New York Times ve Bloomberg'e göre, ABD’li yetkililere açıklanan Musk'ın teklifini nasıl finanse etmeyi amaçladığına dair ayrıntılar, Twitter'ın 11 üyeli yönetim kurulunun olası bir anlaşmayı ciddi şekilde düşünmesine neden oldu.