Elon Musk'ın bilinmeyen hikayesi

ABD merkezli Tesla motors otomotiv şirketinin sahibi ve uzay aracı, roket üreticisi SpaceX'in kurucusu Elon Musk, kurduğu çevrimiçi finans ve ödeme servisi PayPal'ın 2002 yılında eBay tarafından satın alınmasıyla 180 milyon dolar gelir elde ettiğini, SpaceX ve Tesla'ya başlangıçta 90 milyon dolar yatırdığını ancak maliyetin giderek arttığını söyledi.



