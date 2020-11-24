Elon Musk'ın serveti Bill Gates'i geçti

49 yaşındaki Musk, servetine bu yılın başından beri 100 milyar 300 milyon dolar daha eklemişti. Tesla'nın hisseleri son 12 ayda yüzde 675 değer kazandı. Tesla, görece düşük üretim sayısı ve mütevazı cirosuna rağmen hisseleri borsada en fazla işlem gören otomobil şirketi. Şirketin borsa değerinin 500 milyar dolara yakın olduğu belirtiliyor.



