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  3. 24 Kasım 2020 12:29

Elon Musk'ın serveti Bill Gates'i geçti

Tesla'nın sahibi Elon Musk, servetine bir günde 7,2 milyar dolar katarak milyarderler listesinde Microsoft'un kurucusu Bill Gates'i geride bıraktı.

Elon Musk'ın serveti Bill Gates'i geçti

ABD'li girişimci Elon Musk, Microsoft'un kurucusu Bill Gates'i geçerek dünyanın en zenginleri listesinde ikinci sıraya yükseldi.

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Elon Musk'ın serveti Bill Gates'i geçti

Bloomberg Milyarderler Endeksine göre Musk'a ait elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisselerinin yüzde 6,5 değer kazanması sonrasında iş adamının serveti bir günde 7 milyar 200 milyon dolar artarak 127 milyar 900 milyon dolara ulaştı.

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Elon Musk'ın serveti Bill Gates'i geçti

49 yaşındaki Musk, servetine bu yılın başından beri 100 milyar 300 milyon dolar daha eklemişti. Tesla'nın hisseleri son 12 ayda yüzde 675 değer kazandı. Tesla, görece düşük üretim sayısı ve mütevazı cirosuna rağmen hisseleri borsada en fazla işlem gören otomobil şirketi. Şirketin borsa değerinin 500 milyar dolara yakın olduğu belirtiliyor.

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Elon Musk'ın serveti Bill Gates'i geçti

Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in serveti ise 127 milyar 700 milyon dolar seviyesinde. Ancak Gates'in yüksek miktarlarda yaptığı bağışlara işaret edilerek bağış yapmaması durumunda servetinin çok daha büyük olacağına dikkat çekiliyor.

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