Elon Musk'ın yeni hedefinde ne var?

Musk yaptığı paylaşımlarda şu ifadelere yer verdi:



"Yenilenmiş SpaceX / Tesla Hyperloop podu için hız testi yakında. Yaklaşık 1.2km içinde ses hızının yarısına ulaşıp frenlemeye çalışacak." "Bu, kısa bir mesafe için çok uçuk bir hedef. Bu yüzden kolayca parçalanmış metal yığınına dönüşebilir. Ama her iki ihtimal de heyecan verici."

