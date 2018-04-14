Elon Musk'ın yeni hedefinde ne var?
Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk kuşkusuz teknoloji dünyasının özellikle son yıllarda en çok konuştuğu isim.
Musk'ın bu popülaritesinin arkasında yatan ana neden ise ilginç projeleri.
Elon Musk, yeni hedefini açıkladı. ABD'li milyarder işadamı Musk, bilim dünyası tarafından 'beşinci ulaşım şekli' olarak ifade edilen en son teknoloji 'Hyperloop' için yeni bir rekor çıtası belirledi.
Musk, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Hyperloop kapsülüyle birlikte ses hızının yarısına ulaşmak istediğini açıkladı.
Musk yaptığı paylaşımlarda şu ifadelere yer verdi:
"Yenilenmiş SpaceX / Tesla Hyperloop podu için hız testi yakında. Yaklaşık 1.2km içinde ses hızının yarısına ulaşıp frenlemeye çalışacak." "Bu, kısa bir mesafe için çok uçuk bir hedef. Bu yüzden kolayca parçalanmış metal yığınına dönüşebilir. Ama her iki ihtimal de heyecan verici."