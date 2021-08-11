Elon Musk'tan çılgın proje! Ödemeler kripto parayla yapılacak
Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, uzayda reklam gösterimi yapmaya hazırlanıyor. Reklam için ödemelerde ise kripto para kullanılacak.
Ünlü milyarder Elon Musk'ın CEO'su olduğu SpaceX, Kanadalı Geometric Energy Corporation (GEC) ile işbirliğine giderek uzaydan dünyaya reklam yansıtmaya hazırlanıyor.
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GEC CEO'su Samuel Reid, CubeSat isimli bir uydunun yapım aşamasında olduğunu ve bu uyduyu SpaceX ile uzaya göndereceklerini açıkladı.
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Reid tarafından verilen biliye göre uydunun bir yüzünde dijital bir ekran olacak. Bu sayede uzaydan dünyaya reklam gösterilebilecek.
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Yeryüzünden bakıldığında havada ışıklı bir reklam panosu görülecek. Bu ekran sanatsal çalışmalar için de kullanılabilecek.
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