Elon Musk'tan çip projesiyle ilgili şaşkına çeviren açıklama
Dünyanın en zengin ismi olan Elon Musk, son günlerde popüler olan Clubhouse uygulamasına giriş yaparak sıradışı açıklamalarda bulundu. Musk, kafatasındaki implant sayesinde videoyu oyunu oynayabilen bir maymunu olduğunu açıkladı.
Musk, 2016 yılında kurduğu Neuralink projesi kapsamında 2020 yılında önemli bir duyuru yapmış ve insan beyni ile bilgisayarı bir araya getiren özel bir çip tanıtmıştı. Saç telinden de ince kablolarla beyne implant edilen Neuralink, anestezi uygulanmadan minik bir operasyonla kullanıcıya takılabilirken, çipin takılmasıyla birlikte beyindeki sinyaller bu çipe iletiliyor ve diğer elektronik cihazların anlayabileceği, algılayabileceği bir sinyale dönüştürüyor.
Bu sayede eyleme geçmemiş düşünceler beyin sinyallerine dönüşürken, bu sinyaller de doğrudan takılan bu çipe aktarılıyor.
Neuralink projesinin deneklerinden biri de domuz olmuştu. Geçen yıl yapılan yayında çipin takıldığı domuzun beyninin sinyalleri ekrana aktarıldı ve bu sinyaller takip edildi. Sonrasında çipin domuzdan çıkarılmasıyla domuzda herhangi bir davranış değişikliğinin olmadığı görüldü.
MAYMUNU BEYİN DALGALARIYLA VİDEO OYUNU OYNUYOR
Musk, Clubhouse uygulamasında bir oturuma katılarak çarpıcı açıklamalarda bulundu ve Neuralink projesinin geldiğini son noktayı anlattı. Musk, maymunun kafatasına takılan özel çip sayesinde video oyunlarını oynayabildiğini iddia etti ve maymunun oyun oynamak için beyin sinyallerini kullanabildiğine dikkat çekti.