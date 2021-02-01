Elon Musk'tan çip projesiyle ilgili şaşkına çeviren açıklama

Musk, 2016 yılında kurduğu Neuralink projesi kapsamında 2020 yılında önemli bir duyuru yapmış ve insan beyni ile bilgisayarı bir araya getiren özel bir çip tanıtmıştı. Saç telinden de ince kablolarla beyne implant edilen Neuralink, anestezi uygulanmadan minik bir operasyonla kullanıcıya takılabilirken, çipin takılmasıyla birlikte beyindeki sinyaller bu çipe iletiliyor ve diğer elektronik cihazların anlayabileceği, algılayabileceği bir sinyale dönüştürüyor.



