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  3. 12 Kasım 2018 14:40

Elon Musk'tan tüm dünyayı ilgilendiren internet projesi

Teknoloji dünyasının en çok konuşulan isimlerinden olan Elon Musk, internet projesiyle gündemde.

Elon Musk'tan tüm dünyayı ilgilendiren internet projesi

Teknoloji dünyasının adından en çok söz ettiren isimlerinden biri olan Elon Musk'ın 'küresel internet' projesi ile ilgili detaylar belli oldu.

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Elon Musk'tan tüm dünyayı ilgilendiren internet projesi

Elon Musk’ın CEO’su olduğu SpaceX’in küresel internet projesi için geliştirdiği Starlink uyduları SpaceX’in Falcon 9 roketleriyle fırlatılacak. Kısa vadede yörüngeye 50 adet uydu yerleştirilecek.

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Elon Musk'tan tüm dünyayı ilgilendiren internet projesi

Tabiri caizse gezegenimizi bir örümcek ağı gibi saracak olan uydular Dünya'nın farklı noktalarına kesintisiz hizmet sunacak.

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Elon Musk'tan tüm dünyayı ilgilendiren internet projesi

SpaceX'in uzun vadeli planı ise Dünya'nın yörüngesine yerleştireceği 4000 adet uyduyla tüm dünyaya internet sağlayacak global bir ağ kurmak.

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