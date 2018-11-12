Elon Musk'tan tüm dünyayı ilgilendiren internet projesi
Teknoloji dünyasının en çok konuşulan isimlerinden olan Elon Musk, internet projesiyle gündemde.
Teknoloji dünyasının adından en çok söz ettiren isimlerinden biri olan Elon Musk'ın 'küresel internet' projesi ile ilgili detaylar belli oldu.
Elon Musk’ın CEO’su olduğu SpaceX’in küresel internet projesi için geliştirdiği Starlink uyduları SpaceX’in Falcon 9 roketleriyle fırlatılacak. Kısa vadede yörüngeye 50 adet uydu yerleştirilecek.
Tabiri caizse gezegenimizi bir örümcek ağı gibi saracak olan uydular Dünya'nın farklı noktalarına kesintisiz hizmet sunacak.