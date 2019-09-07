En çok radyasyon yayan akıllı telefon belli oldu
Hayatımızın her anına yayılmış akıllı telefonların birçoğu normalin üzerinde radyasyon yayıyor. Bunun sağlığa zararları hala tartışmalı bir konuyken, Almanya Nükleer Güvenlik Radyasyondan Korunma Ofisi en çok radyasyon yayan telefo
En çok radyasyon yayan akıllı cep telefonu modelleri hangileri? SAR değeri ne kadar olmalı? Almanya Nükleer Güvenlik ve Radyasyondan Korunma Ofisi, çalışmaları kapsamında akıllı telefon modellerinin yaydığı spesifik radyasyon seviyelerini ölçüyor. Akıllı telefon kullanımının yaygınlaşması ile birlikte SAR değeri nedir, ne zaraları vardır gibi sorular da daha sık sorulmaya başlandı. Aslına bakılırsa Çin üretimi telefonlar bu kadar yayılmadan önce kimse akıllı telefon alırken SAR değerini sorgulamıyordu.
Kurumun web sitesinde çok eski modellerden, en yeni akıllı telefonlara kadar radyasyon bilgisi bulunuyor.
"Spesifik enerji yayma hızı" adı verilen ölçek, telefonların kilogram başına yaktıkları watt değerini ortaya koyuyor.