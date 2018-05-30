En çok radyasyon yayan telefonlar belli oldu
Almanya Nükleer Güvenlik Radyasyondan Korunma Ofisi en çok radyasyon yayan telefon modellerini açıkladı.
Almanya Nükleer Güvenlik ve Radyasyondan Korunma Ofisi, çalışmaları kapsamında akıllı telefon modellerinin yaydığı spesifik radyasyon seviyelerini ölçüyor.
Kurumun web sitesinde çok eski modellerden, en yeni akıllı telefonlara kadar radyasyon bilgisi bulunuyor.
"Spesifik enerji yayma hızı" adı verilen ölçek, telefonların kilogram başına yaktıkları watt değerini ortaya koyuyor.