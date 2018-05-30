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  3. 30 Mayıs 2018 11:09

En çok radyasyon yayan telefonlar belli oldu

Almanya Nükleer Güvenlik Radyasyondan Korunma Ofisi en çok radyasyon yayan telefon modellerini açıkladı.

En çok radyasyon yayan telefonlar belli oldu

Almanya Nükleer Güvenlik ve Radyasyondan Korunma Ofisi, çalışmaları kapsamında akıllı telefon modellerinin yaydığı spesifik radyasyon seviyelerini ölçüyor.

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En çok radyasyon yayan telefonlar belli oldu

Kurumun web sitesinde çok eski modellerden, en yeni akıllı telefonlara kadar radyasyon bilgisi bulunuyor.


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En çok radyasyon yayan telefonlar belli oldu

"Spesifik enerji yayma hızı" adı verilen ölçek, telefonların kilogram başına yaktıkları watt değerini ortaya koyuyor.


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En çok radyasyon yayan telefonlar belli oldu

Çevreci organizasyonlar telefonların 0,60 watt (W) değerinin altında radyasyon yayması gerektiğini savunuyor.


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