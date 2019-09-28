En çok radyasyon yayan telefonlar belli oldu
Akıllı telefonların hayatımızın birçok noktasında kolaylık sağlaması gibi avantajlarının yanında, sağlığımızı tehdit etmek gibi birçok dezavantajı da bulunuyor. Bunlardan birisi de radyasyon tehlikesi. İş hayatından özel hayatım
Almanya Nükleer Güvenlik ve Radyasyondan Korunma Ofisi, çalışmaları kapsamında akıllı telefon modellerinin yaydığı spesifik radyasyon seviyelerini ölçüyor.
Kurumun web sitesinde çok eski modellerden, en yeni akıllı telefonlara kadar radyasyon bilgisi bulunuyor.
"Spesifik enerji yayma hızı" adı verilen ölçek, telefonların kilogram başına yaktıkları watt değerini ortaya koyuyor.