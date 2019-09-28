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  3. 28 Eylül 2019 12:05

En çok radyasyon yayan telefonlar belli oldu

Akıllı telefonların hayatımızın birçok noktasında kolaylık sağlaması gibi avantajlarının yanında, sağlığımızı tehdit etmek gibi birçok dezavantajı da bulunuyor. Bunlardan birisi de radyasyon tehlikesi. İş hayatından özel hayatım

En çok radyasyon yayan telefonlar belli oldu

Almanya Nükleer Güvenlik ve Radyasyondan Korunma Ofisi, çalışmaları kapsamında akıllı telefon modellerinin yaydığı spesifik radyasyon seviyelerini ölçüyor.

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En çok radyasyon yayan telefonlar belli oldu

Kurumun web sitesinde çok eski modellerden, en yeni akıllı telefonlara kadar radyasyon bilgisi bulunuyor.

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En çok radyasyon yayan telefonlar belli oldu

"Spesifik enerji yayma hızı" adı verilen ölçek, telefonların kilogram başına yaktıkları watt değerini ortaya koyuyor.

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En çok radyasyon yayan telefonlar belli oldu

Çevreci organizasyonlar telefonların 0,60 watt (W) değerinin altında radyasyon yayması gerektiğini savunuyor.

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