En eski DNA örneği bulundu

Almanya’da Max Planck İnsan Tarihi Bilimi Enstitüsü tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, modern insan kalıntılarında şimdiye kadar bulunan en eski DNA, 45 bin yıldan daha uzun bir süre önce Çekya'da yaşayan bir kadına ait. Bilim insanları, kadının ilk insanların Afrika'dan göç etmesinden sonra Avrasya'da yerleşen topluluğa ait olduğunu ortaya koydu.